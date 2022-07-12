Южноуральские легкоатлеты вступили в борьбу за путевки на Всероссийскую спартакиаду

В Казани стартовало первенство страны среди спортсменов до 23 лет

Сегодня, 12 июля, в Казани стартовало первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Челябинская область делегировала на соревнования 38 спортсменов. Эти старты являются последним этапом отбора на главный старт года — I Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов России, которая пройдет в конце августа в южноуральской столице, сообщает региональная федерация легкой атлетики.

Медали разыграют в 14 дисциплинах: беге на 100, 200, 400, 5000 и 10000 метров, прыжке с шестом, беге на 110 метров с барьерами и 3000 метров с препятствиями, десятиборье, прыжках в длину, многоборье, прыжках в высоту, эстафетах 4×100 метров и 4×400 метров.

От Челябинской области на первенство России отправились 38 спортсменов. Среди них — лидеры команды, которые претендуют на высокие места: Елена Анциферова, Вероника Глебова, Даниил Грязнов, Анна Данилова, Екатерина Домнина, Наталья Комбарова, Анна Минуллина, Максим Тиряков, Анастасия Целовальникова и другие.

За награды будут бороться спортсмены из 60 регионов страны. Помимо медалей, победители первенства получают право на участие в I Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов России. Соревнования по легкой атлетике пройдут в Челябинске с 25 по 28 августа.

Автор: Алексей Борякин