Южноуральские легкоатлеты возьмут старт на Кубке России по спортивной ходьбе

Лидеры команды во главе с Василием Мизиновым будут отдыхать

В Москве 5 сентября пройдет Кубок России по спортивной ходьбе. В этих стартах выступят практически все сильнейшие спортсмены страны, за исключением нескольких лидеров национальной команды. Челябинская область делегировала на соревнования 16 спортсменов, которые в общем зачете будут бороться за место в тройке призеров, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

Для сильнейших российских ходоков получился длинный и насыщенный сезон. В особенности для тех, кто входит в состав национальной сборной России и регулярно принимал участие в крупных международных стартах. После Олимпийских игр в Токио тренерский штаб сборной страны дал отдохнуть нескольким лидерам команды, в том числе и челябинцу Василию Мизинову. Он предстоящий кубок страны пропустит.

Тем не менее в предстоящих соревнованиях выступят практически все сильнейшие ходоки страны. Боевой состав на Кубок России выставила и сборная команда Челябинской области. Самой титулованной в ней является Анастасия Таушканова. 25-летняя спортсменка неоднократно становилась призером крупных всероссийских стартов.

В программе соревнований несколько видов дистанций. На 5 км выступят южноуральцы Виктория Иванова, Анастасия Подъячих и Полина Саночкина. На «десятке» стартуют Анастасия Власова, Полина Пакетина, Ирек Танаев и Кирилл Грудкин. На дистанции 20 км возьмут старт Евгений Добрынкин, Алексей Ишмаметьев, Вильгельм Руди, Артем Селин, а также Анастасия Таушканова, Наталья Колташева, Екатерина Любушкина и Александра Симакова. Наконец, марафонскую дистанцию будет преодолевать Кристина Любушкина.

Отметим, что в эти же сроки в Сочи, с 4 по 6 сентября, состоится главный легкоатлетический старт среди многоборцев — командный чемпионат России. На нем выступят семь южноуральских легкоатлетов.