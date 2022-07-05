Южноуральские легкоатлеты в сильнейшем составе отправились на первенство России

На соревнованиях в Чебоксарах выступят 26 спортсменов Челябинской области

Сегодня, 5 июля, в Чебоксарах стартует первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. В соревнованиях выступят более 650 спортсменов из 65 регионов. Свой сильнейший состав делегирует на соревнования сборная Челябинской области. В заявке южноуральской команды — 26 спортсменов, сообщает региональная федерация легкой атлетики.

Сильнейшие юниоры до 20 лет выступят во всех видах легкоатлетической программы. В течение трех дней они разыграют 44 комплекта наград. Сборная Челябинской области делегировала на соревнования 26 спортсменов. Среди них те, кто уже становился ранее призером первенств страны, а также атлеты, для которых подобный старт станет дебютом.

Хорошие шансы на попадание в тройку призеров есть у лидеров команды — Анны Минуллиной (3000 и 5000 м), Данила Грязнова и Егора Михалева (прыжки с шестом), Дарьи Желниной (100 и 200 м), Артема Змейкина (800 м) и других южноуральских атлетов.

Напомним, с 27 по 30 июня аналогичные соревнования, но среди спортсменов до 18 лет, прошли на стадионе ЛК им. Е. Елесиной в Челябинске. Хозяева завоевали 11 медалей, финишировав в тройке призеров в командном зачете.