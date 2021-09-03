Южноуральские легкоатлеты примут участие в командном чемпионате России по многоборью

На соревнованиях в Сочи Челябинскую область представят семь спортсменов

В Сочи с 4 по 6 сентября состоится главный легкоатлетический старт для российских многоборцев. В командном чемпионате страны примут участие и семь южноуральских спортсменов, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

Особенностью нынешних стартов является то, что при начислении очков командам будут учитываться результаты только четырех лучших спортсменов из шести представленных в сборной. Эти показатели будут складываться, и по лучшей сумме баллов станут известны победители и призеры соревнований.

Челябинская область делегировала на командный чемпионат России по многоборью семерых спортсменов. В Сочи на старт выйдут Андрей Березовский, Данил Веселов, Максим Исаев, Никита Костылев, Кирилл Кузенков, Матвей Ляпунов, а также Елизавета Калашникова, которая выступит в личном первенстве.

Добавим, что в эти же сроки, 5 сентября, в Москве пройдет Кубок России по ходьбе. В этих стартах примут участие 16 южноуральских спортсменов.