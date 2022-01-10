Южноуральские легкоатлеты одержали победу в командном зачете первенства УрФО

Второе и третье места заняли спортсмены Свердловской и Тюменской областей

В спорткомплексе УралГУФК подвели итоги первенства Уральского федерального округа по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Уверенную победу в командном зачете одержали хозяева соревнований, второе и третье места заняли соответственно спортсмены Свердловской и Тюменской областей, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

Сборная Челябинской области заявила на турнир свой сильнейший состав. В большинстве видов легкоатлетической программы наши земляки стали призерами соревнований и таким образом успешно прошли отбор на первенство страны, которое пройдет в Пензе с 28 по 30 января.

На домашнем турнире хозяева соревнований выиграли командный зачет, набрав 340 очков. Вторыми стали представители Свердловской области (306 очков), замкнули тройку призеров спортсмены из Тюменской области (279 очков).

Отметим, что в спорткомплексе УралГУФК в ближайшие выходные состоятся еще одни ответственные старты по легкой атлетике — 15—16 января Челябинск примет чемпионат УрФО. В предварительный состав заявки нашей команды вошли 20 спортсменов.