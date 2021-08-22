Южноуральские легкоатлеты не смогли завоевать награды на первенстве мира

Три наших земляка оказались за чертой призеров

В кенийском Найроби завершили свое выступление на первенстве мира среди юниоров южноуральские легкоатлеты. Екатерина Домнина, Дмитрий Грамачков и Елена Сборец не смогли завоевать медали, сообщает Федерация легкой атлетики Челябинской области.

В состязаниях на 3000 м с препятствиями Екатерина Домнина из Магнитогорска показала 11-й результат (10.55,48). В ходьбе на 10 км Дмитрий Грамачков занял 5-е место — 42.54,14. Челябинец был близок к борьбе за призовое место, но вторая записка на снятие на второй половине дистанции не позволила ему показать все, на что он способен. Победу же здесь одержал хозяин соревнований Херистоун Ванионий.

На аналогичной дистанции среди юниорок 6-й к финишу пришла Елена Сборец (48.21,52). Она почти на 2 минуты отстала от лидера Софии Рамос Родригес из Мексики. До 8 км россиянка шла в числе претендентов на медали, но концовка дистанции была не в ее пользу.

Отметим, что выступить в соревнованиях должна была и Юлия Халилова из Челябинска. Победительница первенства Европы рассматривалась специалистами как один из претендентов на победу. Однако незадолго до старта первенства мира спортсменка простудилась и вынуждена была сняться с соревнований.