Южноуральские легкоатлеты финишировали в тройке призеров на первенстве России

На домашнем турнире сборная Челябинской области завоевала 11 медалей

Сегодня, 30 июня, на стадионе легкоатлетического комплекса имени Елесиной завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 18 лет. По итогам трех дней соревнований сборная Челябинской области вошла в тройку сильнейших в командном зачете. Наши земляки завоевали 11 медалей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В последний день соревнований южноуральские спортсмены завоевали четыре медали — три серебра и одну бронзу. В беге на 1500 метров третье место заняла Полина Каракатец с результатом 4:58.61. На этой же дистанции среди юниоров второе место занял Вячеслав Соколов, показавший время 4:20.59.

Серебро сборной принесли девушки, пробежавшие эстафету 4×100 м за 48,20 секунды. В этом виде программы призерами стали Анастасия Кузина, Дарья Мезякаева, Аделина Сарбулатова и Екатерина Дмитриева. Еще одно второе место взял Егор Прокопьев, уступивший в тройном прыжке атлету из Санкт-Петербурга.

Таким образом, по итогам соревнований сборная Челябинской области завоевала на домашнем первенстве России 11 медалей — 3 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовых. В командном зачете южноуральцы расположились на третьей строчке, уступив соперникам из Москвы и Санкт-Петербурга.

Автор: Алексей Борякин