Сегодня, 30 июня, на стадионе легкоатлетического комплекса имени Елесиной завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 18 лет. По итогам трех дней соревнований сборная Челябинской области вошла в тройку сильнейших в командном зачете. Наши земляки завоевали 11 медалей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
В последний день соревнований южноуральские спортсмены завоевали четыре медали — три серебра и одну бронзу. В беге на 1500 метров третье место заняла Полина Каракатец с результатом 4:58.61. На этой же дистанции среди юниоров второе место занял Вячеслав Соколов, показавший время 4:20.59.
Серебро сборной принесли девушки, пробежавшие эстафету 4×100 м за 48,20 секунды. В этом виде программы призерами стали Анастасия Кузина, Дарья Мезякаева, Аделина Сарбулатова и Екатерина Дмитриева. Еще одно второе место взял Егор Прокопьев, уступивший в тройном прыжке атлету из Санкт-Петербурга.
Таким образом, по итогам соревнований сборная Челябинской области завоевала на домашнем первенстве России 11 медалей — 3 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовых. В командном зачете южноуральцы расположились на третьей строчке, уступив соперникам из Москвы и Санкт-Петербурга.
Автор: Алексей Борякин