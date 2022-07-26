Южноуральские легкоатлетки завоевали медали на чемпионате России

Анастасия Актуганова и Мария Попова отличились в соревнованиях среди глухих спортсменов

В Саранске завершился чемпионат России по легкой атлетике (спорт глухих), на котором успешно выступили две южноуральские спортсменки. Анастасия Актуганова завоевала золотую и серебряную медали, в активе Марии Поповой — бронза, сообщает Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

На соревнованиях Челябинскую область представляли три спортсменки. Наиболее успешно выступила Анастасия Актуганова. В первый день она одержала победу на дистанции 100 метров, установив при этом рекорд России — 12,11. В третий день турнира она завоевала серебряную медаль в беге на 200 метров (25,22). В этом виде программы бронза у Марии Поповой (25,61).

Обе спортсменки тренируются под руководством Никиты Высоцкого и Екатерины Высоцкой. По итогам соревнований легкоатлетки вошли в состав сборной России. Еще одна участница чемпионата России Мария Шабалова оказалась за чертой призеров.