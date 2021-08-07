Южноуральские клубы сыграли в третьем туре Футбольной национальной лиги

ФК «Челябинск» одержал третью победу подряд, «Торпедо» уступило в Перми

Сегодня состоялись очередные матчи во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. Две южноуральские команды проводили свои игры на выезде. ФК «Челябинск» одержал гостевую победу в Новосибирске, а миасское «Торпедо» уступило в Перми местной «Звезде».

Одержав две победы на старте турнира, ФК «Челябинск» возглавил турнирную таблицу. И в отчетном поединке с ФК «Новосибирск» смог в третий раз уйти с поля победителем. Авторами забитых мячей в составе южноуральцев стали Егор Дорохов и Никита Касаткин.

Миасское «Торпедо», напротив, в чемпионате страны преследуют неудачи. В Перми с местной «Звездой» подопечным Владимира Федорова так и не удалось распечатать ворота соперника. Зато хозяевам удалось вырвать победу в компенсированное арбитром время и одержать победу со счетом 1:0. Таким образом, после трех сыгранных матчей у миасского «Торпедо» два поражения и одна «техническая» победа над «Спартаком» из Туймазы, который нарушил регламент турнира, подделав ПЦР-тесты игроков.