Южноуральские клубы неудачно стартовали в первенстве России по мини‑футболу

Копейский «Сигма‑К» и челябинский «Южный Урал» уступили сопернику из Самары

Два южноуральских мини-футбольных клуба провели первые матчи в первенстве России по мини-футболу. В высшей лиге «А» конференции «Восток» челябинский «Южный Урал» и копейский «Сигма-К» стартовали в первом туре в Самаре.

Обе наши команды не смогли выиграть у одного из фаворитов турнира. Челябинский клуб сумел навязать борьбу «ГТС-Самара», однако все же уступил 5:7. Авторами голов в составе «Южного Урала» стали Артем Зайнутдинов (дважды), Илья Артемов, Егор Березин и Григорий Медведев.

Копейский клуб «Сигма-К» и вовсе потерпел сокрушительное поражение от волжан со счетом 0:8. В южноуральском дерби победу праздновали челябинцы — 4:3. Копейчанам не помог хет-трик лидера команды Руслана Фазылова.

Напомним, что в конференции «Восток» высшей лиги «А» принимают участие 14 команд. Они сыграют по туровой системе — по два матча с каждым соперником. Лучшие восемь коллективов выйдут в плей-офф, по итогам которого определятся победитель и призеры турнира. В сезоне-2020/2021 по итогам регулярного чемпионата «Южный Урал» занял 7-е место, уступив в первом раунде плей-офф, а «Сигма-К» завершила «регулярку» на 10-м месте.