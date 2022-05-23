Южноуральские киберспортсмены стали призерами финала чемпионата России по компьютерному спорту

Сборная Челябинской области по Dota 2 завоевала серебряные медали

«Уверен, что чемпионат России по компьютерному спорту 2022 года надолго запомнится зрителям и участникам напряженным ритмом соревнований и насыщенной развлекательной программой. Огромный интерес к этому важному киберспортивному событию со стороны людей всех возрастов и шквал положительных эмоций в дни состязаний свидетельствуют об активном развитии и росте популярности компьютерного спорта в России»,

— рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

«Впечатления от турнира лучшие. Всю жизнь занимался спортом, и хотелось почувствовать себя настоящим профессиональным спортсменом, а этот турнир осуществил маленькое желание. Уровень участников был очень высокий. Организация на высшем уровне, все организаторы были заняты тем, чтобы игроков ничего не беспокоило»,

— отметил Вадим Пономарев.