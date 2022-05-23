В Белгороде на базе спортивного комплекса «Белгород-Арена» прошел финал чемпионата России по компьютерному спорту. Южноуральский киберспортсмен Вадим Пономарев стал бронзовым призером турнира в NHL 22, а сборная Челябинской области по Dota 2 завоевала серебряные медали, сообщает региональный Минспорт.
Киберспортсмены из 13 регионов сразились за титул чемпионов в шести дисциплинах: боевая арена Dota 2, стратегия в реальном времени StarCraft II, спортивный симулятор NHL 22, файтинг Tekken 7, симулятор дрон-рейсинга DCL — The Game и соревновательная головоломка Clash Royale.
«Уверен, что чемпионат России по компьютерному спорту 2022 года надолго запомнится зрителям и участникам напряженным ритмом соревнований и насыщенной развлекательной программой. Огромный интерес к этому важному киберспортивному событию со стороны людей всех возрастов и шквал положительных эмоций в дни состязаний свидетельствуют об активном развитии и росте популярности компьютерного спорта в России», — рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
Вадим Пономарев занял третье место в NHL22, Максим Труханов в этой же дисциплине стал четвертым. В Dota 2 сборная Челябинской области с капитаном Ильей Колядой проиграла в финале со счетом 2/1 команде Х3 из Мордовии и заняла второе место.
«Впечатления от турнира лучшие. Всю жизнь занимался спортом, и хотелось почувствовать себя настоящим профессиональным спортсменом, а этот турнир осуществил маленькое желание. Уровень участников был очень высокий. Организация на высшем уровне, все организаторы были заняты тем, чтобы игроков ничего не беспокоило», — отметил Вадим Пономарев.
Призовой фонд турнира превысил 3,6 млн рублей. Всего в чемпионате России в этом году приняли участие свыше 20 тысяч человек из более 50 регионов России. За два дня финал турнира в Белгороде посетили около 4 тысяч человек.
Напомним, что Максим Труханов является чемпионом России прошлого года, чемпионат проходил в Челябинске. Для Вадима Пономарева данный турнир станет первым официальным. Челябинец Илья Коляда в прошлом году выступал в команде, представляющей Марий Эл, и занял первое место.
Также другая российская команда — Team Spirit во главе с южноуральцем Ярославом Miposhka Найденовым стала победителем десятого чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10 и заработала более 18 миллионов долларов.
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