Тренерский штаб определился с составом команды «Восток» на Кубок Вызова МХЛ, который пройдет 9 января в рамках Недели звезд хоккея в Челябинске. За команду выступят нападающие магнитогорского клуба «Стальные лисы» Роман Канцеров и Илья Квочко, а также нападающий «Белых медведей» Дмитрий Киржаков, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Тренеры команды «Восток» Станислав Шумик («Стальные лисы»), Константин Панов («Белые медведи») и Виталий Черночуб («Омские ястребы») полностью определились с составом команды «Восток». В состав команды вошли нападающие магнитогорского клуба «Стальные лисы» Роман Канцеров и Илья Квочко, нападающий челябинских «Белых медведей» Дмитрий Киржаков.
«Я хочу, чтобы ребята действовали с позиции открытого, но гибкого хоккея, чтобы сыграли с креативом, но где-то построже. Надеюсь, что парни будут прислушиваться и результат будет положительным. Самое главное, чтобы для них это был толчок. Это признание их способностей, чтобы они не стояли на месте, чтобы понимали, что они могут расти дальше, совершенствоваться и становиться мастерами уровня КХЛ», — прокомментировал выбор тренерского штаба наставник «Востока» Станислав Шумик.
Напомним, что в команду «Восток» также был вызван голкипер магнитогорского клуба «Стальные лисы» Илья Набоков. Его коэффициент надежности — 1.80 в 25 матчах, это четвертый результат в Лиге и второй на «Востоке».
Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги впервые пройдет в Челябинске. Матч состоится 9 января 2022 года на ледовой арене «Трактор» им. В. К. Белоусова в рамках «Недели Звезд Хоккея — 2022». Днем ранее состоится Матч Звезд Женской хоккейной лиги. Мастер-шоу и «Матч Звезд КХЛ» запланированы на 15 и 16 января соответственно.
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