Южноуральские хоккеисты выступят на Кубке вызова МХЛ в Челябинске

Нападающие Роман Канцеров, Илья Квочко и Дмитрий Киржаков выступят за команду «Восток»

«Я хочу, чтобы ребята действовали с позиции открытого, но гибкого хоккея, чтобы сыграли с креативом, но где-то построже. Надеюсь, что парни будут прислушиваться и результат будет положительным. Самое главное, чтобы для них это был толчок. Это признание их способностей, чтобы они не стояли на месте, чтобы понимали, что они могут расти дальше, совершенствоваться и становиться мастерами уровня КХЛ»,

— прокомментировал выбор тренерского штаба наставник «Востока» Станислав Шумик.