Тренерский штаб сборной определил состав молодежной сборной России U20 для подготовки к турниру «Кубок Черного моря», который пройдет 25—30 мая в Сочи. В команду вызваны шесть игроков клуба МХЛ «Стальные лисы» из Магнитогорска, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.

В состав молодежной сборной России вошли южноуральцы Илья Набоков, Кирилл Жуков, Богдан Крохалев, Михаил Грасс, Роман Канцеров и Иннокентий Рыбин. Юные хоккеисты будут готовиться к турниру в УТЦ «Новогорск». Сборы продлятся до 23 мая, а 24 мая команда отправится в Сочи.

Расписание «Кубок Черного моря» (время начала матчей — московское):

25 мая, среда
13:00 Россия U20 (белые) — Белоруссия U20

26 мая, четверг
13:00 Россия U20 (красные) — Белоруссия U20
18:00 Россия U20 (белые) — Россия U18

27 мая, пятница
13:00 Россия U20 (красные) — Россия U20 (белые)
18:00 Россия U18 — Белоруссия U20

28 мая, суббота
17:00 Россия U20 (красные) — Россия U18

29 мая пройдут полуфинальные матчи турнира.

30 мая — финал и матч за третье место.