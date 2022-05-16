Тренерский штаб сборной определил состав молодежной сборной России U20 для подготовки к турниру «Кубок Черного моря», который пройдет 25—30 мая в Сочи. В команду вызваны шесть игроков клуба МХЛ «Стальные лисы» из Магнитогорска, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.
В состав молодежной сборной России вошли южноуральцы Илья Набоков, Кирилл Жуков, Богдан Крохалев, Михаил Грасс, Роман Канцеров и Иннокентий Рыбин. Юные хоккеисты будут готовиться к турниру в УТЦ «Новогорск». Сборы продлятся до 23 мая, а 24 мая команда отправится в Сочи.
Расписание «Кубок Черного моря» (время начала матчей — московское):
25 мая, среда
13:00 Россия U20 (белые) — Белоруссия U20
26 мая, четверг
13:00 Россия U20 (красные) — Белоруссия U20
18:00 Россия U20 (белые) — Россия U18
27 мая, пятница
13:00 Россия U20 (красные) — Россия U20 (белые)
18:00 Россия U18 — Белоруссия U20
28 мая, суббота
17:00 Россия U20 (красные) — Россия U18
29 мая пройдут полуфинальные матчи турнира.
30 мая — финал и матч за третье место.
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