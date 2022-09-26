Южноуральские каратисты завоевали серебряные медали на международном турнире в Армении

В составе сборной России отличились челябинцы Евгений Плахутин и Майя Кинерейш

В Армении завершился международный турнир по карате Yerevan Open, на котором успешно выступили воспитанники челябинской спортшколы «Мастер». Евгений Плахутин и Майя Кинерейш стали серебряными призерами соревнований. В турнире среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата четыре медали в активе каратистов из СШОР «Конас», сообщает региональное министерство спорта.Международный турнир в Ереване (Армения) собрал более 400 участников из России, Казахстана, Ирана, Грузии и Армении. В числе российских каратистов, входящих в состав национальной сборной страны, на турнир отправился заслуженный мастер спорта, спортсмен СШОР «Мастер» Евгений Плахутин. Накануне он завоевал серебро чемпионата России. В Ереване ученик Андрея Савченко вновь поднялся на вторую ступень пьедестала почета, став призером в разделе кумите среди мужчин в весе до 60 кг.Еще одно серебро международного старта завоевала его одноклубница, бронзовый призер первенства России Майя Кинерейш. Ученица Сергея Бородулина выступала в кумите среди девушек 14—15 лет в весовой категории до 47 кг.На Yerevan Open прошли также состязания среди спортсменов с ПОДА. Челябинские каратисты из СШОР «Конас» завоевали четыре медали. Так, победителями турнира стали Елена Уморина и Евгений Коробейников, серебро в активе Валерия Зайкова, бронза — у Евгения Алексеева. Подготовил призеров соревнований тренер Александр Светкин.