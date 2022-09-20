В Краснодарском крае прошел чемпионат России по всестилевому каратэ и всероссийские юношеские игры боевых искусств. Челябинские спортсмены областной спортивной школы «Конас» завоевали золотую и серебряную медаль в дисциплине средства защиты, сообщает региональный Минспорт.
В первый день соревнований челябинки Юлия Пантелеева и Дарья Савченко завоевали золотую и серебряную медаль соответственно, в дисциплинах средства защиты в весовой категории (+76 кг). Во второй день в шаге от пьедестала почета остановился челябинец Никита Клюх в дисциплине полный контакт (до 90 кг).
Напомним, что челябинская каратистка завоевала бронзовую медаль на первенстве России. Майя Кинерейш стала призером в весовой категории до 47 кг.
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