В Краснодарском крае прошел чемпионат России по всестилевому каратэ и всероссийские юношеские игры боевых искусств. Челябинские спортсмены областной спортивной школы «Конас» завоевали золотую и серебряную медаль в дисциплине средства защиты, сообщает региональный Минспорт.

В первый день соревнований челябинки Юлия Пантелеева и Дарья Савченко завоевали золотую и серебряную медаль соответственно, в дисциплинах средства защиты в весовой категории (+76 кг). Во второй день в шаге от пьедестала почета остановился челябинец Никита Клюх в дисциплине полный контакт (до 90 кг).

Напомним, что челябинская каратистка завоевала бронзовую медаль на первенстве России. Майя Кинерейш стала призером в весовой категории до 47 кг.