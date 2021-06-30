Южноуральские каратисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях

На отборочном турнире к первенству мира в активе команды Челябинской области 29 наград

В городе Темрюк (Краснодарский край) завершился представительный всероссийский турнир по всестилевому каратэ, в котором успешно выступили южноуральские спортсмены. Наши земляки завоевали 14 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Всероссийский турнир являлся очередным этапом отбора на первенство мира, которое запланировано на ноябрь этого года. В нем приняли участие более 40 команд из разных уголков страны. Звания сильнейших спортсменов были определены в трех дисциплинах: «полный контакт», «ограниченный контакт» и «контакт в средствах защиты».

По итогам трех дней соревнований сборная команда Челябинской области завоевала 29 медалей. Победители и призеры турнира продолжали бороться за места в составе сборной России для участия в первенстве мира.