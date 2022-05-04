В Минске прошел международный турнир по каратэ «Кубок дружбы». Два воспитанника СШОР «Мастер» в составе сборной команды Российской Федерации завоевали золотую и серебряную медаль, сообщает региональный Минспорт.

В турнире приняли участие спортсмены из России, Казахстана и Белоруссии. Спортсмены челябинской школы «Мастер» Евгений Плахутин и Юрий Краснопевцев завоевали золото и серебро в весовых категориях 60 и 67 килограмм соответственно. Тренерами каратистов являются Андрея Савченко и Юрия Краснопевцева.

Напомним, что челябинский спортсмен стал призером представительного турнира по карате. Георгий Бурцев завоевал бронзовую медаль.