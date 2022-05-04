В Минске прошел международный турнир по каратэ «Кубок дружбы». Два воспитанника СШОР «Мастер» в составе сборной команды Российской Федерации завоевали золотую и серебряную медаль, сообщает региональный Минспорт.
В турнире приняли участие спортсмены из России, Казахстана и Белоруссии. Спортсмены челябинской школы «Мастер» Евгений Плахутин и Юрий Краснопевцев завоевали золото и серебро в весовых категориях 60 и 67 килограмм соответственно. Тренерами каратистов являются Андрея Савченко и Юрия Краснопевцева.
Напомним, что челябинский спортсмен стал призером представительного турнира по карате. Георгий Бурцев завоевал бронзовую медаль.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Импортозамещение Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня