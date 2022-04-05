Южноуральские спортсмены среди призеров всероссийского турнира по паракарате

Спортсмены Челябинской области завоевали три медали

В Новосибирске завершился всероссийский турнир по карате среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья «Кубок успеха — 2022». Трое южноуральцев стали призерами соревнований, сообщает региональный Минспорт.

Турнир по карате, посвященный 85-летию образования Новосибирской области, проходил на шести татами. В программе соревнований три вида: ката (техника), кумите (спарринги) и ката-группа. Также на турнире, который проводится уже в 26-й раз, было представлено паралимпийское карате.

Медали разыграли спортсмены с нарушениями зрения, слуха и повреждениями опорно-двигательного аппарата. Возрастные группы участников начинались с 10 лет, соревнования взрослых имели мастерский статус.

Челябинскую область на всероссийских соревнованиях, в дисциплине ПОДА-ката, представляла команда из трех спортсменов под руководством тренера Александра Светкина. Золотые медали завоевали Валерий Зайков и Елена Уморина. Серебро в актив команды принес Евгений Алексеев.