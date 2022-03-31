Горнолыжный спортивный сезон закончился крупными всероссийскими соревнованиями на Сахалине и Камчатке. Южноуральский горнолыжник Семен Челмакин завоевал бронзу в слаломе на первенстве России среди юниоров, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В этом сезоне молодой горнолыжник из Миасса Семен Челмакин завоевал три серебряных медали в супергиганте, альпийской комбинации, слаломе-гиганте и бронзу — в слаломе на первенстве России среди юниоров (возраст 17—21 год). На заключительных соревнованиях Кубка России в слаломе Семен занял второе место.

Напомним, что на Южном Урале пройдет этап Кубка России по сноуборду. Также в Челябинской области пройдет чемпионат страны в дисциплинах «слоупстайл», «биг-эйр», «хаф-пайп».