Южноуральские гиревики завоевали медали на первенстве мира

На соревнованиях в Бишкеке у спортсменов Челябинской области пять наград

В Бишкеке (Кыргызстан) завершилось первенство мира по гиревому спорту. В составе сборной России четыре южноуральских спортсмена завоевали пять медалей. Две победы на турнире одержал челябинец Федор Жибинов, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

На первенстве мира по гиревому спорту выступили более 200 юных гиревиков из России, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Пакистана, Туркмении и Индии.

На главный юниорский старт года в Бишкек в составе сборной России отправились четыре южноуральских спортсмена. И все они возвращаются на родину с медалями.

Одним из героев турнира стал Федор Жибинов. Уроженец Хакассии, выступающий ныне за Челябинскую область, завоевал две золотые медали. Серебряная награда — в активе Александра Давыдкина. Бронза — у Марии Хуснудиновой и Ирины Грибановой.