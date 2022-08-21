Южноуральские гандболисты потерпели второе поражение на Всероссийской летней Спартакиаде

Команда Челябинской области уступила соперникам из Подмосковья — 30:33

В Подмосковном Чехове завершился второй тур гандбольного турнира Всероссийской летней Спартакиады. Сборная Челябинской области уступила фаворитам соревнований — соперникам из Московской области со счетом 30:33, потерпев второе поражение на турнире, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Вчера, 20 августа, южноуральцы в равном поединке уступили соперникам из Саратовской области (23:25). Достойно билась наша команда, сформированная из игроков «Динамо-Сунгуля», против главного фаворита турнира — сборной Московской области, основу которой составляют действующие чемпионы страны «Чеховские медведи».

Уже в первом тайме южноуральцы показали, что готовы на равных биться с превосходящем в классе соперником. Упорная игра продолжилась и во втором тайме, держала в напряжении до последних секунд. Увы, но в концовке хозяева турнира были точнее в атаке и довели дело до победы — 33:30.

Завтра, 22 августа, состоится третий тур группового этапа. Южноуральские гандболисты сыграют с командой из Ставропольского края.