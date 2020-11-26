Южноуральские футболисты стали двукратными чемпионами Кубка «НОВАТЭК»

Команда «Мотор» получила подарки от газовой компании.

Футболисты из Южноуральска стали двукратными чемпионами Кубка «НОВАТЭК» — первыми в регионе за всё время существования соревнований. В честь этого газовая компания подготовила спортсменам памятные подарки — новые мячи и сумки, а также полную реплику формы сборной России для Евро-2020 .

Спортивными достижениями команды «Мотор» гордится и её тренер Андрей Латышев. Под его руководством футболисты занимаются 5 раз в неделю, отрабатывают угловые и делают упор на владение мячом.

«Ребята тренируются через пот, через боль и даже через травмы. Но всё это не отбило у них любовь к футболу, они занимаются с удовольствием», — поделился Андрей Латышев.

За последние 8 лет компания «НОВАТЭК» построила в Челябинской области 33 новых футбольных площадки с искусственным покрытием в качестве награды для победителей Кубка. Несколько лучших игроков попали в крупные футбольные клубы.