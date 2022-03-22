Южноуральские футболистки впервые в истории завоевали медали чемпионата России

Команда «ЧелГУ» заняла третье место в финале Первой лиги

В Екатеринбурге завершился финальный этап Первой лиги чемпионата России по мини-футболу среди женских команд. Исторического успеха добилась команда студентов из ЧелГУ. Впервые в истории челябинского женского мини-футбола наш клуб стал призером подобных соревнований, сообщает пресс-служба Челябинского госуниверситета.

Прежде чем отправиться на финал Первой лиги чемпионата страны, команда «ЧелГУ» успешно прошла отбор на региональных соревнованиях, выиграв первенство области. В Екатеринбурге челябинкам противостояли сильнейшие команды дивизиона «Урал — Западная Сибирь».

«Было тяжело, соперники были очень сильные, в том числе одна команда из Высшей лиги. Девочки бились, играли и получали удовольствие в каждом матче. Могли побороться и за второе место, но в самом начале игры две наши футболистки получили травмы и не смогли продолжить игру», — считает тренер команды Азат Байрамов.

По словам наставника лидерские качества проявила Юлия Чехлатая, ставшая лучшим бомбардиром турнира. Команда «ЧелГУ» здорово прошла групповой этап, уступив лишь двум соперникам из Екатеринбурга — «ВИЗ-Синара-Д» и «Файтерсу». В итоге челябинки заняли призовое третье место — это, по словам Азата Байрамова, лучший результат в истории женского мини-футбола Челябинска.