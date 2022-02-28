В Сургуте прошло Первенство УрФО по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Спортсмены из Челябинской область завоевали 6 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых медалей, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
За призовые места сражались дзюдоисты из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Всего на турнире выступило 195 юношей и 120 девушек.
Напомним, что дзюдоисты Челябинской области завоевали семь медалей Всероссийских соревнований в Екатеринбурге. Также южноуральские дзюдоисты одержали победу на домашнем Кубке губернатора. Хозяева турнира завоевали 4 золотые медали.
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