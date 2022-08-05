В Тюмени прошел Кубок России по дзюдо среди слабослышащих спортсменов. В соревнованиях приняло участие более 120 спортсменов из 21 региона страны. Южноуральские дзюдоисты завоевали шесть наград: пять золотых и одну серебряную, сообщает региональный Минспорт.
Победителями соревнований стали подопечные заслуженного тренера России Рауфа Валеева, магнитогорцы Алина Поздеева (48 кг), Жанна Кузнецова (52 кг) и Марс Зияков (73 кг). Также две золотые медали добыли челябинцы: Алексей Еськов (100 кг) и Илья Ишметьев (66 кг). Единственное серебро досталось одной из самых титулованных участниц состязаний, двукратной чемпионке Сурдлимпийских игр, чемпионке мира Наталье Дроздовой.
Напомним, что южноуральская спортсменка завоевала золотую медаль на международном турнире по дзюдо. Дина Гизатулина стала лучшей в весовой категории 70 килограмм. Также одному из самых известных и титулованных южноуральских дзюдоистов Кириллу Денисову присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Челябинской области».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес