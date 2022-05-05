Южноуральские дзюдоисты завоевали пять серебряных и одну бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях в Тюмени памяти заслуженного тренера России Славика Кудзиева. В состязаниях выступили 193 мужчины и женщины из 17 регионов, сообщает региональный Минспорт.
Серебряными призерами стали Алина Саматова из Аргаяша (48 кг), Дина Гизатулина из Кунашака (70 кг), Сабина Гилязова (52 кг), Юрий Божа (90 кг) и Глеб Ананьин (100 кг) из Челябинска. Таисия Киреева оказалась третьей (70 кг). Отметим, что эти соревнования были отборочными на чемпионат России, который пройдет в Екатеринбурге с 3 по 9 октября 2022 года.
Напомним, в Челябинске состоялся первый Всероссийский турнир по дзюдо памяти Юрия Федорова. В состязаниях приняли участие более 400 юношей и девушек из 15 регионов страны.
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