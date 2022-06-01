Южноуральские дзюдоисты завоевали шесть медалей на чемпионате УрФО

В их активе — 3 серебряные и 3 бронзовые награды на соревнованиях в Екатеринбурге

Шесть южноуральских спортсменов стали призерами завершившегося в Екатеринбурге чемпионата Уральского федерального округа по дзюдо. Наши земляки завоевали 3 серебряные и 3 бронзовые награды и тем самым прошли отбор на чемпионат России, который состоится в начале октября, сообщает пресс-служба учебного Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

В чемпионате Уральского федерального округа приняли участие 195 спортсменов из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. По шесть лучших в каждой весовой категории отобрались на чемпионат России, который состоится также в Екатеринбурге в начале октября.

Серебряными призерами состязаний стали Тимурлан Узденов (66 кг), Асхаб Хаджимурадов (81 кг) и Юрий Божа (90 кг). Бронзу получили Биллолитдин Абдалимов (60 кг), Иван Сырцев из Трехгорного (66 кг) и Юлия Крутихина (63 кг).

Также спорили за бронзовые награды, но заняли пятые места в своих категориях Алина Саматова (48 кг), Манижа Собирова из Магнитогорска (70 кг), Егор Кауфман (60 кг), Никита Алексеенко (66 кг), Егор Малкин, Владимир Антонов (оба — 90 кг), Арафат Боташев (свыше 100 кг).