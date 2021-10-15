Южноуральские дзюдоисты завоевали две золотые медали на Кубке России среди слабовидящих

Победителями соревнований стали Сергей Николаев и Василий Татарников

На проходящем в городе Раменском Кубке России по спорту среди слабовидящих южноуральские дзюдоисты выиграли две золотые медали. Победителями соревнований стали Сергей Николаев и Василий Татарников, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.



Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив» Сергей Николаев на турнире в Раменском взял верх над четырьмя оппонентами. Тренируется дзюдоист под руководством Юрия Ермакова и своего отца. Он является бронзовым призером Кубка мира, четырех чемпионатов России, а также Кубка страны. Его первый наставник — мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Владимир Солдаткин — ушел из жизни в октябре 2020 года из-за COVID-19.



А 18-летний дебютант состязаний среди взрослых Василий Татарников из клуба дзюдо «Цунами» одержал досрочные победы над всеми соперниками на соревнованиях. Первым тренером Василия Татарникова был Олег Бенько, трагически погибший в прошлом году в автомобильной аварии. В настоящее время занимается под руководством Анатолия Плотникова и Дмитрия Шаранова.



Напомним, что в состязаниях приняли участие около 80 спортсменов из 16 регионов. Они разыграли 14 комплектов наград в семи весовых категориях среди мужчин и женщин.



Автор: Степан Тимощук

