Южноуральские дзюдоисты завоевали четыре медали первенства России

Два золота, серебро и бронза — итог выступления сборной Челябинской области на соревнованиях, прошедших в Мурманске

Первенство России до 23 лет, прошедшее с 18 по 20 июня, являлось отборочным на европейское первенство, которое пройдет в ноябре в Будапеште. Весомую заявку на участие в главном старте года сделали южноуральские спортсменки Дина Гизатуллина и Анастасия Холодилина, завоевавшие золотые медали, сообщает пресс-служба Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера.

Одна из сильнейших южноуральских дзюдоисток Дина Гизатуллина провела на татами в Мурманске четыре победных поединка в весовой категории до 78 кг, в том числе финальный, где она была сильнее Надежды Татарченко из Свердловской области.

«Дина отправлялась в Мурманск в статусе фаворита соревнований. И ей удалось проявить бойцовские качества в финале, взяв реванш за поражение на первенстве УрФО у Надежды Татарченко. Дина впервые выступала в первенстве России в новой для себя весовой категории до 78 кг»,— сообщил тренер спортсменки, заслуженный тренер России Морис Юсупов.



Успешно в первенстве России выступила и еще одна южноуральская спортсменка — Анастасия Холодилина. Подопечная заслуженного тренера России Андрея Вострикова также провела четыре победных поединка, выиграв в схватке за золото у Альфии Дашкиной из Самарской области. 19-летняя уроженка Копейска выступает за челябинскую СШОР «Юность-Метар».

Бронзовые медали в копилку сборной Челябинской области положили Ирина Зуева (57 кг) и Арафат Боташев (100 кг).

«Мурманск оказался для нас удачным городом. Четыре медали, две из них золотые — это успех! Конечно, есть над чем работать и совершенствоваться. Впереди Кубок Европы в Оренбурге и Игры стран СНГ в Казани. Будем стремиться показать максимальный результат»,— подвел итог выступлению южноуральских спортсменов старший тренер сборной Челябинской области по дзюдо Андрей Востриков.