В Новосибирске прошли Всероссийские соревнования по дзюдо на призы физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Южноуральские спортсмены завоевали две золотых, одну серебряную и шесть бронзовых медалей, сообщает региональный Минспорт.
В состязаниях выступили 238 спортсменов в возрасте до 18 лет из 25 регионов. Челябинскую область представили 15 участников, которые добыли 9 медалей, из них две золотые, серебряную и шесть бронзовых. Победителями турнира стали Алина Башарова из Кунашака и Ева Огнивова. Девушки прошли отбор на первенство России до 18 лет, которое состоится в сентябре в Саранске.
Серебро добыл Егор Лимонов из СШОР имени Веричева. А бронзовые медали завоевали магнитогорцы Джамал Бурамбаев, Матвей Шульга и Карина Чернаткина, а также Александр Зубков, Борис Алания и Кира Тамазаева.
«Девушки выполнили свою задачу, молодцы. К сожалению, никому из юношей не удалось завоевать путевку на первенство страны, но они получили бесценный опыт борьбы с соперниками из Сибирского федерального округа. Наши спортсмены показали достойный уровень. Желаем всем спортсменам хорошего отбора на российское первенство. Впереди — турниры в Красноярске и Оренбурге», — отметил старший тренер юношеской сборной Челябинской области Сергей Лепихин.
Напомним, что южноуральские дзюдоисты завоевали 13 наград на турнире в Тюмени. В общей сложности спортсмены добыли две золотые, три серебряные и восемь бронзовых медалей.
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