Южноуральские дзюдоисты завоевали девять наград на Всероссийских соревнованиях в Новосибирске

Челябинские спортсмены добыли две золотые, одну серебряную и шесть бронзовых медалей

«Девушки выполнили свою задачу, молодцы. К сожалению, никому из юношей не удалось завоевать путевку на первенство страны, но они получили бесценный опыт борьбы с соперниками из Сибирского федерального округа. Наши спортсмены показали достойный уровень. Желаем всем спортсменам хорошего отбора на российское первенство. Впереди — турниры в Красноярске и Оренбурге»,

— отметил старший тренер юношеской сборной Челябинской области Сергей Лепихин.