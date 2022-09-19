Южноуральские дзюдоисты завоевали 20 медалей на Всероссийском турнире памяти Петра Сумина

В соревнованиях приняли участие более 400 юных спортсменов

Оргкомитет подвел итоги традиционного турнира по дзюдо, посвященного памяти всенародно избранного губернатора Челябинской области Петра Сумина. В соревнованиях выступили более 400 юных спортсменов из разных городов страны, а также гости из ДНР, Республики Крым и Казахстана. Хозяева татами завоевали 20 медалей в различных возрастных и весовых категориях, сообщает пресс-служба регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени А. Миллера.

В торжественной церемонии открытия состязаний приняли участие министр спорта Челябинской области Александр Гриб, вдова Петра Ивановича Ольга Ильинична и его дочь Наталья Алистратова, а также уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, генеральный директор агрохолдинга «Равис» Андрей Ишмаметьев, заслуженный тренер России Александр Миллер и другие почетные гости.

«Турнир уже вошел в нашу жизнь, и его не только я, все ждали — организаторы, спортсмены, тренеры, судьи. Я уже влюбилась в этот вид спорта. Необязательно дети станут мастерами, большими чемпионами. Главное, что они растут здоровыми, имеют спортивную выправку. А теми „выпускниками“ челябинских состязаний, которые уже добились или добьются в будущем больших побед, мы, конечно, гордимся», — обратилась к участникам соревнований Ольга Ильинична Сумина.

Дзюдоисты Челябинской области в острой конкуренции с гостями завоевали 20 медалей, в том числе — 5 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых. Золото выиграли Артем Собянин (38 кг, Челябинск, «Локомотив»), Макар Бойко (60 кг, Коркино), Лев Лещенко (73 кг, Сосновский район, Рощино), Дмитрий Попов (81 кг, Челябинск, СШОР «Локомотив») и Татьяна Кириллова (52 кг, Южноуральск).

Серебро досталось Максиму Мелехину (34 кг, Копейск), Илёсу Нормухамадову (38 кг, Южноуральск), Виталию Карымову (Снежинск, 42 кг), Владимиру Бродягину (60 кг, Магнитогорск) и Вадиму Фахрисламову (73 кг, Челябинск, ЦДЮ).

Бронзу получили Георгий Вяткин (34 кг, Снежинск), Довуджон Убайдуллоев (34 кг, Карабаш), Климентий Мироненко (38 кг, Трехгорный), Георгий Матузов (55 кг, Челябинск, «Локомотив»), Степан Желтов (60 кг, Карабаш), Матвей Горбушин (73 кг, Магнитогорск), Григорий Борисов (81 кг, Челябинск, «Восход»), Никита Силантьев (81 кг, Карабаш), Алина Багутова (Челябинск, Центр дзюдо Дениса Ярцева) и Екатерина Евдокимова (52 кг, Магнитогорск).

«Челябинская область, для которой в первую очередь проводится этот турнир, соскучилась по победам. Мы рады, что у нас много друзей, которые постоянно поддерживают наш турнир. Большое спасибо за поддержку федерации дзюдо Челябинской области во главе с руководителем Виктором Маминым. Слова благодарности правительству Челябинской области за информационную поддержку в средствах массовой информации и помощь в организации официальной церемонии открытия соревнований», — подчеркнул один из главных организаторов турнира, представитель Федерации дзюдо России в УрФО Юрий Степкин.

По сложившейся традиции на следующий день после турнира памяти П. И. Сумина состоялся мастер-класс для молодых спортсменов. Его провели в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера бронзовый медалист Олимпийских игр Юрий Степкин и победитель Кубка Европы, третий призер чемпионата России Дмитрий Ярцев.