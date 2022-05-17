Южноуральские дзюдоисты завоевали 13 наград на турнире в Тюмени

В общей сложности спортсмены добыли две золотые, три серебряные и восемь бронзовых медалей

«Турнир получился очень хорошим. С участием зарубежных гостей из Беларуси. Готовимся к первому этапу 11-й летней Спартакиады учащихся России — третьему этапу 20-й спартакиады учащихся Челябинской области „Олимпийские надежды“ среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения, который пройдёт со 2-го по 4-е июня в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера»,

— отметил старший тренер юношеской сборной Челябинской области по дзюдо Сергей Лепихин.