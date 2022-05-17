В Тюмени прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти Героев Отечества. В соревнованиях приняли участие 277 юношей и девушек в возрасте до 18 лет из 9 регионов. Южноуральские дзюдоисты завоевали 13 медалей: две золотые, три серебряные и восемь бронзовых, сообщает региональный Минспорт.
В составе сборной Челябинской области, Сборную Челябинской области возглавлял мастер спорта России международного класса Сергей Лепихин. Всего на турнире выступило 34 южноуральских спортсмена. Победителями состязаний стали челябинец Тимофей Овсянников (81 кг) и Алина Башарова из Кунашака (40 кг). Серебрянные медали выиграли Мухаммадюсуф Турсунов (66 кг), Тимур Миндеев (90 кг) и Валентина Пронина (70 кг).
А бронзовые награды добыли Всеволод Ажинов (55 кг), Егор Лимонов (55 кг), Николай Трикашный (60 кг), Иван Лебедев (66 кг), Александр Зубков (73 кг), Максим Герасименко (свыше 90 кг), Светлана Филимонова (57 кг) и Ксения Череповская (70 кг). Все спортсмены являются воспитанниками СШОР имени Григория Веричева, «Локомотив» и «Юность-Метар».
«Турнир получился очень хорошим. С участием зарубежных гостей из Беларуси. Готовимся к первому этапу 11-й летней Спартакиады учащихся России — третьему этапу 20-й спартакиады учащихся Челябинской области „Олимпийские надежды“ среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения, который пройдёт со 2-го по 4-е июня в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера», — отметил старший тренер юношеской сборной Челябинской области по дзюдо Сергей Лепихин.
Напомним, что челябинский дзюдоист стал серебряным призером всероссийских соревнований. Ахмед Богатырев занял второе место в весовой категории до 66 килограммов.
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