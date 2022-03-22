В Санкт-Петербурге прошел 27-й фестиваль детского дзюдо. На турнире выступило более 1200 юношей и девушек из многих регионов страны. На соревнованиях южноуральские спортсмены завоевали 12 наград: две золотые, одну серебряную и девять бронзовых медалей, сообщает региональный Минспорт.
Фестиваль прошел в рамках первого этапа Санкт-Петербургской лиги дзюдо «Аврора» среди спортсменов 2005—2007 и 2008—2009 годов рождения. В состязаниях в возрастной группе до 18 лет победу одержал воспитанник аргаяшского дзюдо Дмитрий Иргалин (81 кг), который тренируется в челябинской СШОР имени Григория Веричева.
Третьи места заняли Константин Казанцев из поселка Рощино (46 кг), Саидшарафиддин Манджунов (50 кг) и Егор Князев (81 кг) из Южноуральска, челябинцы Никита Крутиков (55 кг, СШОР имени Веричева), Александр Осинцев (73 кг, «Юность-Метар») и Ева Огнивова (70 кг, «Локомотив»).
В турнире среди дзюдоистов до 15 лет золотую медаль завоевала Татьяна Соцкова из Магнитогорска (40 кг). Серебро получила ее землячка Екатерина Евдокимова (48 кг). А бронзовые награды добыли Виталий Карымов из Снежинска (38 кг), Макар Бойко из Коркино (55 кг) и еще один магнитогорец Матвей Горбушин (66 кг).
«Поздравляю тренерский состав с отличным выступлением. Хочу добавить, что только через такие турниры будет рост нашего дзюдо», — отметил старший тренер юношеской сборной Челябинской области, мастер спорта России международного класса Сергей Лепихин.
Напомним, что южноуральские дзюдоисты одержали победу на домашнем Кубке губернатора. Хозяева турнира завоевали 4 золотые медали. Также дзюдоисты Челябинской области завоевали семь медалей Всероссийских соревнований в Екатеринбурге.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города