Южноуральские дзюдоисты выступят на командном чемпионате Европы по дзюдо

Соревнования пройдут в Уфе 27 ноября

Тренерский штаб сборной России по дзюдо объявил имена спортсменов, которые выступят на командном чемпионате Европы. Выступят в турнире, который пройдет в Уфе 27 ноября, и два южноуральских спортсмена — Денис Ярцев и Дина Гизатулина, сообщает Федерация дзюдо России.

В состав команды вошли как опытные, титулованные спортсмены, так и перспективная молодежь. В весовой категории до 73 кг выступят бронзовый призер чемпионата мира — 2019, победитель турнира «Мастерс»-2015 Денис Ярцев и выигравший в этом году два турнира «Большой шлем» Махмадбек Махмадбеков. В весе до 90 кг представлены Михаил Игольников и Хусен Халмурзаев, а в категории свыше 90 кг — Тамерлан Башаев и Инал Тасоев.

В женских состязаниях тренеры остановили свой выбор на следующих спортсменках: Дарья Курбонмамадова и Анастасия Конкина (обе — 57 кг), Алена Прокопенко и Дина Гизатулина (обе — 70 кг), а также Анна Гущина и Дарья Владимирова (обе — свыше 70 кг).

Соревнования будут проходить на татами спорткомплекса имени Римы Баталовой. Начало утренней части — в 11:30 по местному времени, финальной, включая церемонию открытия, — в 17:30.

Напомним, что сборная России является действующим чемпионом Старого Света в командных состязаниях — этот титул был завоеван в 2019 году на II Европейских играх в Минске. Тогда в финале россияне сломили сопротивление сборной Португалии — при счете 3:3 решающую встречу выиграл Муса Могушков.