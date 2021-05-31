Южноуральские дзюдоисты выиграли девять медалей на чемпионате УрФО в Тюмени

В активе представителей Челябинской области — три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды

Дзюдоисты Челябинской области отличились на чемпионате Уральского федерального округа. Турнир, проходивший в Тюмени, подарил представителям Южного Урала девять наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Об этом в понедельник, 31 мая, ИА «Первое областное» рассказали в центре Олимпийской подготовки по дзюдо имени А. Миллера.

«Чемпионами УрФО стали Билолиддин Абдалимов, Ахмед Богатырев и Юлия Крутихина. Их наставники — Азамат Мухарямов, заслуженный тренер России Андрей Востриков и Юрий Ермаков соответственно. Серебряными призерами стали Глеб Ананьин, Виктория Васильченко, Ирина Зуева и Дина Гизатулина. „Бронзу“ добыли Иван Сырцев и Арафат Боташев»,— рассказали в пресс-службе ЦОП по дзюдо имени Миллера.

Еще пять представителей Челябинской области остановились в нескольких шагах от медалей. Это Рустам Тимураленов, Алексей Собянин, Тимурлан Узденов, Ян Тертичный и Асхаб Хаджимурадов, которые заняли пятые места.

Добавим, всего за награды спорили 192 дзюдоиста из шести регионов УрФО. По итогам турнира по шесть спортсменов в каждой весовой категории у мужчин и у женщин получат право принять участие в чемпионате России. Он пройдет в Майкопе с 23 по 26 сентября.