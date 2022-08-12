Южноуральские дзюдоисты примут участие во Всероссийской летней спартакиаде

В соревнованиях выступят 14 южноуральских спортсменов

Федерация дзюдо России обнародовала список участников Всероссийской летней спартакиады. В турнире по дзюдо, который пройдет 23—24 августа в Казани, выступят 349 спортсменов. Сильнейший свой состав делегирует на соревнования Челябинская область, в него вошли 14 спортсменов, сообщает пресс-служба Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

Возглавят южноуральскую команду опытные и титулованные спортсмены — участник Олимпийских игр, призер чемпионата мира Денис Ярцев (73 кг) и бронзовый призер чемпионата Европы Сабина Гилязова (48 кг). Помимо них на высокие места будут претендовать победители и призеры чемпионатов страны Дина Гизатулина (70 кг) и Ирина Зуева (57 кг). Обе спортсменки здорово выступают в нынешнем сезоне, проявив себя в турнирах профессионального тура российского дзюдо.

Кроме того, в состав сборной Челябинской области вошли Билолиддин Абдалимов (60 кг), Никита Алексеенко, Иван Сырцев (оба — 66 кг), Асхаб Хаджимурадов (81 кг), Юрий Божа (90 кг), Андрей Павлюков (100 кг), Виктория Васильченко (52 кг), Таисия Киреева (70 кг), Виктория Лихачева (78 кг) и Анастасия Холодилина (свыше 78 кг).

Вместе с командой в столицу Татарстана отправятся заслуженные тренеры России Андрей Востриков и Морис Юсупов, а также заслуженный мастер спорта Иван Першин.

«Спартакиада объединит ведущих спортсменов, талантливую и амбициозную молодежь, специалистов и экспертов, всех любителей физической культуры и спорта в России. Мы все станем свидетелями выступлений сильнейших спортсменов России, занимающих ведущие позиции в своих видах спорта на международной арене», — отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В первый день соревнований, 23 августа, мужчины разыграют медали в весовых категориях до 60, 66 и 73 кг, а женщины — до 63, 70, 78 и свыше 78 кг. В этот же день состоится торжественная церемония открытия турнира. 24 августа мужчины поспорят за награды в категориях до 81, 90, 100 и свыше 100 кг, а женщины — до 48, 52 и 57 кг.