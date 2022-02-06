Южноуральские дзюдоисты одержали победу на домашнем Кубке губернатора

Хозяева турнира завоевали 4 золотые медали

В региональном Центре олимпийской подготовки по дзюдо завершился 21-й по счету Кубок губернатора Челябинской области. В очередной раз победу в командном зачете одержали хозяева соревнований, завоевав почетный трофей. В активе южноуральских дзюдоистов 17 медалей, в том числе 4 — высшего достоинства, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Кубок губернатора Челябинской области по дзюдо одни из знаковых соревнований для южноуральских спортсменов. Именно этот турнир стал площадкой и своего рода трамплином к восхождению для многих известных и титулованных спортсменов. В разное время в нем выступали Виталий Макаров, Тамерлан Тменов, Дмитрий Морозов, Елена Иващенко, Ренат Мирзалиев, Иван Першин, Ренат Саидов и многие другие победители и призеры чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр.

«Это статусные соревнования, здесь победители получают звание мастера спорта России, а победители — путевку на чемпионат страны. Кроме того, не будем забывать, что впереди Олимпийские игры в Париже. И отбор на эти старты начинаются уже здесь и сейчас. Искренне верю, что кто-то из нынешних участников турнира получат тот опыт, который им поможет завоевать путевку на Олимпиаду-2024», — отметила председатель попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области Ирина Текслер, открывшая турнир.

Программа соревнований была разбита на два дня, в каждом из которых было разыграно по 7 комплектов наград. В первый день хозяевам удалось завоевать три золотых медали. Отличились Елена Шманина (48 кг), Ирина Зуева (57 кг) и Ризван Магомедов (66 кг).

«В позапрошлом году мне не удалось победить на турнире, в этот раз получилось завоевать золото. Впереди очень важный сезон, хотелось бы закрепиться в составе национальной сборной, принимать участие в международных турнирах. Это необходимо для того, чтобы получать рейтинговые очки и побороться за путевки на Олимпийские игры-2024 в Париж», — поделилась своими планами на предстоящий сезон Ирина Зуева.

Во второй день турнира поддержали почин одного из лидеров команды другие южноуральские дзюдоисты. Так, одержала победу Анастасия Холодилина (+78 кг). Однако в решающих поединках за золото не справились со своими оппонентами наши лидеры, дзюдоистки сборной России. Так, в весе до 70 кг Таисия Киреева уступила Айгуль Багаутдиновой из Татарстана, а в 78 кг Дина Гизатулина проиграла Надежде Татарченко из Свердловской области.

Тем не менее, этого хватило для того, чтобы одержать победу в командном зачете. Наша команда вновь забирает себе трофей. По итогам турнира у хозяев 4 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград.

Южноуральские дзюдоисты — призеры Кубка губернатора Челябинской области:

Золото: Ризван Магомадов (66 кг), Елена Шманина (48 кг), Ирина Зуева (57 кг), Анастасия Холодилина (свыше 78 кг).

Серебро: Билолиддин Абдалимов (60 кг), Ахмед Богатырев (73 кг), Кирилл Тихонов (свыше 100 кг), Алина Саматова (48 кг), Виктория Васильченко (52 кг), Таисия Киреева (70 кг), Дина Гизатулина (78 кг).