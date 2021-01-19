Южноуральские дзюдоисты готовятся к Кубку Губернатора Челябинской области

Спортсмены проходят первый этап сборов

Сборная Челябинской области готовится к Кубку Губернатора региона по дзюдо, который состоится 30 и 31 января в Центре олимпийской подготовки имени Миллера в Челябинске. Сейчас борцы тренируются группами, а основной акцент сделан в первую очередь на общефизическую и специальную подготовку. Об этом ИА «Первое областное» рассказал заслуженный тренер России Андрей Востриков.



«Личные тренеры контролируют своих подопечных. На втором этапе подготовки к Кубку Губернатора, который пройдет с 18 по 28 января, планируется „набарывание“, много спаррингов. К нашим „сборникам“ присоединятся гости Кургана, Оренбурга, Уфы, Перми, Казани и Санкт-Петербурга. Данный сбор и сам турнир также являются этапом подготовки к апрельскому первенству России среди спортсменов в возрасте до 23 лет, которое пройдет во Владивостоке. Поэтому планируем выставить в домашнем Кубке Губернатора практически всю нашу сильнейшую молодежь»,— отметил Андрей Востриков.

Напомним, Кубок Губернатора Челябинской области по дзюдо состоится 30 и 31 января. Соревнования проводятся с 2001 года и являются одними из самых статусных в России. Турнир 2021 года станет юбилейным, уже 20-м по счету. В 2020 году Кубок Губернатора Челябинской области по дзюдо был отменен из-за пандемии коронавируса. За всю историю турнира главный трофей соревнований ни разу не покидал пределы региона.