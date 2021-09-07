Южноуральские дзюдоистки поспорят за награды первенства Европы

Анастасия Холодилина и Виктория Лихачева вошли в состав сборной России

В Люксембурге с 9 по 12 сентября состоится первенство Европы по дзюдо среди спортсменов до 21 года. Примут участие в турнире и две южноуральские спортсменки — Виктория Лихачева и Анастасия Холодилина. Они вошли в состав команды по решению тренерского штаба сборной страны, сообщает региональный Центр олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

В первенстве Европы U21 примут участие более 300 спортсменов из более чем 40 стран. Сильнейший свой состав на турнир заявила и сборная России, в состав которой включены две челябинки.

Анастасия Холодилина выступит в весовой категории свыше 78 кг. Главным достижением 19-летней спортсменки является победа на первенстве Европы до 18 лет среди смешанных команд. Воспитанница СШОР «Юность-Метар» занималась под руководством Ивана и Владимира Поповых, сейчас ее тренирует заслуженный тренер России Андрей Востриков.

Виктория Лихачева из челябинской СШОР «Локомотив» примет участие в командном турнире среди смешанных сборных. Он состоится в последний день соревнований. Победительница первенства страны среди девушек до 18 лет и летней Спартакиады учащихся России тренируется у Юрия Ермакова.