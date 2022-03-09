В Московской области в городе Раменское прошел чемпионат России по плаванию (спорт слепых). Южноуральские спортсменки Людмила Таранская и Софья Огошкова стали призерами соревнований, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В стартах приняли участие 82 спортсмена из 18 регионов России. Челябинскую область представили Людмила Таранская, Софья Огошкова, Александр Гафуров. По итогам заплывов на 400 метров кролем Людмила Таранская стала второй, а Софья Огошкова — третьей.
Напомним, что южноуральская спортсменка Виктория Гаас выиграла первенство России по армрестлингу.
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