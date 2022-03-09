Южноуральские девушки завоевали медали на чемпионате России по плаванию среди слепых спортсменов На соревнованиях в Раменском призерами стали Людмила Таранская и Софья Огошкова



В стартах приняли участие 82 спортсмена из 18 регионов России. Челябинскую область представили Людмила Таранская, Софья Огошкова, Александр Гафуров. По итогам заплывов на 400 метров кролем Людмила Таранская стала второй, а Софья Огошкова — третьей.



Напомним, что южноуральская спортсменка Виктория Гаас выиграла

В Московской области в городе Раменское прошел чемпионат России по плаванию (спорт слепых). Южноуральские спортсменки Людмила Таранская и Софья Огошкова стали призерами соревнований, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.В стартах приняли участие 82 спортсмена из 18 регионов России. Челябинскую область представили Людмила Таранская, Софья Огошкова, Александр Гафуров. По итогам заплывов на 400 метров кролем Людмила Таранская стала второй, а Софья Огошкова — третьей.Напомним, что южноуральская спортсменка Виктория Гаас выиграла первенство России по армрестлингу.

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