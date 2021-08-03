Южноуральские боксеры завоевали пять медалей на Спартакиаде молодежи России

Победителем соревнований стал Артем Камалетдинов

В Уфе завершился турнир по боксу в рамках V Спартакиады молодежи России. В соревнованиях успешно выступила сборная Челябинской области, занявшая 4-е место в общекомандном зачете. Южноуральские спортсмены завоевали пять медалей, а победителем стал Артем Камалетдинов, сообщает Федерация бокса Челябинской области.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие юниоры страны в возрасте 19—22 года (1999—2002 г. р.). Достойно выступила сборная Челябинской области. Победителем соревнований в весовой категории до 81 кг стал Артем Камалетдинов. Подопечный заслуженного тренера СССР Виктора Баранова выполнил таким образом норматив «Мастер спорта РФ».

«Рад тому, что удалось стать чемпионом. Турнир получился сложный, соперники достойные. Победить получилось за счет хорошей подготовки к соревнованиям. Хотелось бы отдельно поблагодарить своего первого тренера Айнура Джантаева. Теперь буду готовиться к новым стартам, покорять новые вершины»,— отметил Артем Камалетдинов.

Успешно выступили в турнире и южноуральские спортсменки. В их активе четыре медали. Серебряным призером Спартакиады стала Дарья Батарчукова в весовой категории до 54 кг. Бронза на счету Евгении Лочкановой (57 кг), Алены Касьяновой (60 кг) и Ланы Малюгановой (64 кг).

Все вышеперечисленные спортсменки претендуют на то, чтобы принять участие в домашнем чемпионате России, который пройдет в ноябре в челябинском дворце спорта «Юность».