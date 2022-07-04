Южноуральские боксеры завоевали медали спартакиады учащихся России по боксу

У спортсменов Челябинской области два золота, одно серебро и три бронзы

Шесть медалей завоевали боксеры Челябинской области на завершившейся в Раменском спартакиаде учащихся России. В состязаниях среди спортсменов до 18 лет у южноуральской команды в активе две золотые, одна серебряная и три бронзовые награды, сообщает региональная федерация бокса.

В финальный день соревнований на ринг вышло трое бойцов из Челябинской области. Золотые медали региону принесли юниоры Егор Горбушин и Кирилл Плишкин. Серебро взяла Полина Котегова. Уступили своим соперникам в полуфинале и увезли домой бронзовые медали Артем Шефер, Артур Дворников и Екатерина Федотова.

«Золото на этой спартакиаде — это лучший результат за спортивную карьеру Егора. В копилке 17-летнего спортсмена также есть другие достижения — трехкратный победитель УрФО, финалист России. На этой спартакиаде он выполнил норматив мастера спорта России», — прокомментировал победу Егора Горбушина его тренер Виталий Приболовец.

Напомним, до финальной части спартакиады были допущены только чемпионы из восьми федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Юноши соревновались в 13 весовых категориях, а девушки — в 12. Всего в турнире приняли участие около 200 спортсменов.

Автор: Алексей Борякин