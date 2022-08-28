Южноуральские боксеры завоевали два серебра на Всероссийской летней Спартакиаде

Вторые места заняли Александра Кулешова и Эдмонд Худоян

В Москве завершился боксерский турнир на Всероссийской летней Спартакиаде. В финальных сражениях за золото добрались два представителя Челябинской области. Однако Александра Кулешова (50 кг) и Эдмонд Худоян (51 кг) не смогли выиграть у своих соперников. Южноуральская команда завоевала на турнире 2 серебряные и 3 бронзовые медали, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В соревнованиях по боксу на Всероссийской летней Спартакиаде выступило семь южноуральских боксеров. Три наших земляка были представлены в мужском турнире, четыре — в женском. Накануне мы сообщали о том, как выступали южноуральцы. Сегодня настал момент решающих сражений за золото.

В финальных поединках Челябинскую область представляли два спортсмена. Увы, Александра Кулешова (50 кг) и Эдмонд Худоян (51 кг) свои бои проиграли Юлии Чумгалаковой (Москва) и Артему Закирову (Новосибирская область) соответственно. Таким образом, в активе южноуральцев две серебряные и три бронзовые медали.

Всероссийская летняя Спартакиада. Результаты выступлений южноуральских боксеров:

Серебро: Александра Кулешова (50 кг), Эдмонд Худоян (51 кг).

Бронза: Ирина Автина (60 кг), Алексей Киселев (57 кг), Андрей Стоцкий (92 кг)

Без медалей: Елизавета Карташкова (54 кг), Лана Маллюганова (66 кг).

Ранее третьи места на турнире, проиграв в полуфиналах, заняли Ирина Автина (60 кг), Алексей Киселев (57 кг) и Андрей Стоцкий (92 кг). Еще две наши спортсменки — Елизавта Карташкова (54 кг) и Лана Маллюганова (66 кг) уступили в четвертьфиналах, оставшиси без наград.

Всероссийская летняя Спартакиада. Победители соревнований:

Женщины

50 кг — Юлия Чумгалакова (Московская область)

54 кг — Карина Тазабекова (Санкт-Петербург)

57 кг — Людмила Воронцова (Московская область)

60 кг — Нуне Асатрян (Краснодарский край)

66 кг — Саадат Далгатова (Московская область)

75 кг — Анастасия Шамонова (Краснодарский край)

Мужчины

51 кг — Артем Закиров (Новосибирская область)

57 кг — Эдуард Саввин (Санкт-Петербург)

63,5 кг — Алексей Шендрик (Москва)

71 кг — Юрий Осипов (Москва)

80 кг — Василий Каверин (Иркутская область)

92 кг — Ярослав Дороничев (ХМАО-Югра)

92+ кг — Алексей Дронов (Ставропольский край)