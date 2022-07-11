Южноуральские боксеры завоевали девять медалей на Всероссийской универсиаде

У спортсменов Челябинской области два золота, четыре серебра и три бронзы

В Ульяновске завершился турнир по боксу в рамках VIII Всероссийской летней универсиады. Две студенческие команды Челябинской области завоевали девять медалей различного достоинства. Регион на соревнованиях представили сборные ЮУрГУ и УралГУФКа, сообщает региональная федерация бокса.

В составе сборной Челябинской области на соревнования в Ульяновск отправилось 11 спортсменов, представляющих два вуза — ЮУрГУ и УралГУФК. Девять наших земляков возвращаются домой.

Победы на турнире одержали Елизавета Карташкова и Лана Маллюганова. Уступили своим соперникам в финале и стали серебряными призерами Алена Касьянова, Екатерина Исаева, Артем Камалетдинов и Дмитрий Калмыков. Бронзовые медали завоевали Алеко Амиров, Аделина Бабажанова и Ахмадшох Махмадшоев.

Конкуренцию бойцам Челябинской области составили боксеры из 70 регионов страны. Спортсмены сражались за 26 комплектов наград (13 — мужчины, 13 — женщины).

Отметим, что на этой же универсиаде в Ульяновске студенты ЮУрГУ стали победителями в командном зачете состязаний по спортивному ориентированию.

Автор: Алексей Борякин