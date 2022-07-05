Южноуральские боксеры выступят на Всероссийской летней универсиаде

На соревнованиях в Ульяновске Челябинскую область представят 11 спортсменов

Сегодня, 5 июля, в Ульяновске стартовал боксерский турнир в рамках VIII Всероссийской летней универсиады, в котором выступят спортсмены из 70 регионов. Сборную Челябинской области на соревнованиях представят две студенческие команды — ЮУрГУ и УралГУФК, сообщает региональная федерация бокса.

В течение четырех дней боксеры, представляющие 70 регионов из более чем 170 вузов страны, будут биться за 26 комплектов наград (13 — мужчины, 13 — женщины). С 5 по 6 июня пройдут предварительные поединки, а полуфиналы и финалы запланированы на 7 и 8 июля соответственно.

Челябинскую область на этих соревнованиях представят 11 спортсменов из двух южноуральских вузов — ЮУрГУ и УралГУФКа. Среди них: Дмитрий Калмыков, Ахмадшох Махмадшоев, Алико Амиров, Артем Камалетдинов, Данила Петров, Алмат Искаков, Елизавета Карташкова, Алена Касьянова, Лана Маллюганова, Екатерина Исаева и Аделина Бабажанова.

Отметим, что в рамках VIII Всероссийской летней универсиады, проходящей в Ульяновске, пройдут соревнования еще по пяти видам спорта — шахматам, бадминтону, греко-римской борьбе, спортивному ориентированию и тхэквондо.

Накануне завершились соревнования по боксу на летней спартакиаде учащихся России. На турнире в Раменском южноуральцы завоевали шесть медалей — две золотые, одну серебряную и три бронзовые.

Автор: Алексей Борякин