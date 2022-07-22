Южноуральские боксеры выступят на командном Кубке России

В состав сборной УрФО вошли шесть спортсменов Челябинской области

Шесть южноуральских боксеров вошли в состав сборной Уральского федерального округа для участия в командном Кубке России, который пройдет с 25 по 31 июля в Серпухове. Под руководством Фаригата Касымова наши земляки провели учебно-тренировочные сборы в Златоусте, сообщает региональная Федерация бокса.

Учебно-тренировочные сборы в Златоусте сборная УрФО провела с 12 по 22 июля. Руководил процессом и главный тренер сборной Челябинской области Фаригат Касымов. В составе команды подготовку к командному Кубку России прошли шесть южноуральцев — Эдмонд Худоян, Виталий Котов, Андрей Стоцкий, Максим Стахеев, Алексей Киселев и Вадим Вершинин.

«К ответственным стартам мы готовились на базе спортклуба „Металлург“. Для спортсменов были созданы отличные условия, а самое главное — морально-психологическое состояние у ребят отличное. Все они с нетерпением ждут старта турнира, чтобы показать свой высокий уровень мастерства», — отметил Фаригат Касымов.

Призовой фонд командного Кубка России по боксу составит 20 миллионов рублей. Турнир пройдет в подмосковном Серпухове с 25 по 31 июля. Почетными гостями соревнований станут известные и титулованные боксеры. Среди них: Александр Поветкин, Денис Лебедев, Раимкуль Малахбеков, Олег Саитов, Андрей Баланов, Ахмедхан Адилов и другие.