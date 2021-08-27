Южноуральские боксеры выступят на чемпионате России

На турнире в Кемерово Челябинскую область представят девять спортсменов

Сегодня, 27 августа, в Кемерово стартует чемпионат России по боксу среди мужчин с призовым фондом в 19 млн рублей. На нем выступят около 400 спортсменов из 60 регионов страны. Челябинская область делегировала на турнир девять спортсменов, сообщает региональная Федерация бокса.



Официальное открытие турнира пройдет 28 августа. Но перед этим, 27 августа, начнутся предварительные поединки. Соревнования впервые пройдут в 13 весовых категориях, согласно новым правилам Международной ассоциации бокса (AIBA). В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из 60 регионов страны.



Челябинскую область представят Эдмонд Худоян, Дмитрий Калмыков, Алексей Киселёв, Эдуард Габитов, Виталий Котов, Лери Амиров, Андрей Стоцкий, Олег Башкирцев и Максим Стахеев.



Призовой фонд соревнований составит 19 млн рублей. Победители турнира получат 500 тысяч рублей и автомобиль, серебряные призеры — по 250 тысяч рублей, бронзовые — по 125 тысяч рублей. Также на соревнования приедут именитые звезды российского бокса: олимпийский чемпион Токио-2020 Альберт Батыргазиев, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, олимпийский чемпион Александр Лебзяк, олимпийский чемпион Рахим Чахкиев, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков, олимпийский чемпион Егор Мехонцев, чемпион мира среди профессионалов по версии WBC Григорий Дрозд и другие.



Напомним, в ноябре в Челябинске пройдет чемпионат России по боксу среди женщин. Планируется, что в столицу Южного Урала приедут порядка 300 спортсменок из 60 регионов страны. Соревнования пройдут во дворце спорта «Юность».



Автор: Степан Тимощук

