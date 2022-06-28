Южноуральские боксеры стартовали в финале Спартакиады учащихся России

На ринг в Раменском выйдут 10 спортсменов Челябинской области

В Раменском стартовал турнир по боксу в рамках XI спартакиады учащихся России. В главных юниорских стартах года выступят более 200 спортсменов, прошедших отбор на региональных соревнованиях. Челябинскую область представят 10 атлетов, сообщает региональная федерация бокса.

В состязаниях по боксу на спартакиаде будут разыграны 25 комплектов наград,13 — среди юниоров, 12 — среди юниорок. Им предстоит выявить сильнейших по олимпийской системе с выбыванием. Финальный блок турнира запланирован на 2 июля.

«Готовились к соревнованиям мы на базе регионального Центра олимпийской подготовки по боксу. Подготовка у ребят складывается из комбинации видов нагрузок и отработки тактики: утром проходит работа над школой бокса и техникой, а вечером — работа в парах, вольно-условные бои»,— отметила перед отправлением в Раменское тренер спортивных сборных команд Челябинской области Кристина Борцова.

В Подмосковье отправились десять южноуральских спортсменов: Егор Горбушин, Артем Шефер, Александр Тыщенко, Кирилл Плишкин, Артур Дворников, Екатерина Федотова, Полина Котегова, Карина Исламдинова, Виктория Королева и Ева Никитина. Сегодня, 28 июня, на ринг в Раменском вышли шесть спортсменов Челябинской области. В стартовых поединках они одержали победу.