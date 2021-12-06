Южноуральские боксеры стали призерами представительного всероссийского турнира

На соревнованиях в Самаре медали завоевали четыре спортсмена Челябинской области

В Самаре завершился один из старейших и представительных всероссийских турниров по боксу на призы чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Василия Шишова. Успешно в состязаниях выступили спортсмены Челябинской области, завоевавшие четыре медали, сообщает Федерация бокса России.

Турнир на призы чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы Василия Шишова имеет большие историю и традиции, проводится в Самаре уже больше 30 лет. В этом году он собрал 124 боксера из более 20 регионов страны. Среди них оказались и южноуральские спортсмены.

«Нынешний статус турнира — всероссийские соревнования класса „А“ среди мужчин — оптимален. Он позволяет всегда собирать сильный состав участников. Отличным стимулом для боксеров является возможность выполнить норматив для получения звания „мастер спорта“», — отметил замруководителя Федерации бокса Самарской области Дмитрий Выборнов.

На турнир в Самару поехала команда под руководством главного тренера молодежной сборной Челябинской области Фаригата Касымова. Четыре наши земляка стали призерами соревнований. Так, в весовой категории до 48 кг победу одержал Дмитрий Калмыков из Трехгорного. Золото завоевал и Максим Плешков в категории до 63,5 кг. Причем спортсмен из Миасса впервые выполнил норматив «мастер спорта России». Серебряные медали завоевали Егор Смольников (до 86 кг) и Данила Петров (до 92 кг).