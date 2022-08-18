Южноуральским боксерам поставили задачу выиграть золото Всероссийской летней Спартакиады

В Москву отправились семь спортсменов Челябинской области

Вчера, 17 августа, был утвержден состав участников Всероссийской летней cпартакиады по боксу, который пройдет в Москве с 21 по 28 августа. В заявку на участие в турнире попали семь спортсменов Челябинской области: три боксера выступят в мужском турнире и четыре — в женском, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Турнир по боксу в рамках Всероссийской летней спартакиады пройдет в Москве с 21 по 28 августа. В программе соревнований — бои в весовых категориях, включенных в программу Игр-2024 в Париже. В каждом весе примут участие только восемь сильнейших боксеров страны. Всего в заявке на турнир значатся 48 женщин (6 весовых категорий) и 56 мужчин (7 весовых категорий).

Широко будет представлена на спартакиаде сборная Челябинской области. Жесткие условия отбора выполнили семь южноуральцев. На ринг в МСК «ЦСКА-Арена» выйдут Эдмонд Худоян (51 кг), Алексей Киселев (57 кг), Андрей Стоцкий (92 кг), Александра Кулешова (50 кг), Елизавета Карташкова (54 кг), Ирина Автина (60 кг) и Ланна Малюганова (66 кг). Все они становились победителями и призерами чемпионатов страны.

Три ведущих боксера Челябинской области готовились к спартакиаде на учебно-тренировочных сборах в Сочи. Женская команда тренировалась на спортивной базе озера Круглое в Подмосковье.

«Челябинская область достойно представлена на данных соревнованиях. Хотя надо отметить, что поединки будут проходить в олимпийских весовых категориях и конкуренция будет очень высокая. Надеемся завоевать медали спартакиады самого высокого достоинства», — дал осторожный прогноз на турнир главный тренер сборной Челябинской области по боксу Фаригат Касымов.

Отметим, что в первые четыре дня будут проходить четвертьфинальные поединки. 25 и 26 августа состоятся полуфиналы во всех весовых категориях, а 27-го — финалы.

Напомним, что на последнем чемпионате России по боксу, прошедшем в Кемерово, победителями турнира среди мужчин стали Эдмонд Худоян и Андрей Стоцкий. В женских состязаниях, которые состоялись в Челябинске, южноуральские спортсменки завоевали пять медалей. Чемпионкой стала Анастасия Белякова, серебряные медали — в активе у Александры Кулешовой и Ирины Автиной, бронзовые — у Елизаветы Карташковой и Анны Словцовой.

Фото — Федерация бокса России

Коллаж — ИА «Первое областное»